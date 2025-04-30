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Аэропорту в Волгограде вернули историческое название

Правительство РФ: аэропорт Гумрак в Волгограде переименовали в Сталинград
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Гумрак, расположенный на северо-западе Волгограда, переименовали в Сталинград. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в официальном Telegram-канале.

«Распоряжение <...> подписал [премьер-министр страны] Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Аэропорт в Волгограде начал принимать пассажирские и грузовые самолеты в 1952 году. В настоящее время на территории воздушной гавани расположены два терминала для внутренних и международных авиалиний, а также современная взлетно-посадочная полоса. Каждый год аэропорт обслуживает порядка 1,5 млн пассажиров.

29 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Последний рассказал главе государства об инициативе проживающих в регионе ветеранов, которые попросили вернуть аэропорту Гумрак историческое название и переименовать его в Сталинград.

В свою очередь, российский лидер поддержал это предложение. Он заявил, что слова участников боевых действий являются для него законом, и пообещал подготовить соответствующий указ в кратчайшие сроки.

Ранее в Социальном фонде РФ рассказали, сколько жителей осажденного Сталинграда получают повышенные пенсии.

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