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В районе австралийского острова Маккуори зафиксировали землетрясение

EMSC: у австралийского острова Маккуори произошло землетрясение магнитудой 6,8
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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение произошло в районе австралийского острова Маккуори. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Магнитуда подземных толчков составила 6,8. При этом первый из них был зафиксирован в 14:53 по времени UTC (29 апреля в 17:53 мск).

Эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии около 1,4 тыс. км к юго-востоку от города Хобарт, который является столицей штата Тасмания. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 10 км.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. То же касается сведений о каких-либо разрушениях.

23 апреля в турецком городе Стамбуле произошли несколько землетрясений. Магнитуда самого сильного из них достигла отметки в 6,2. В том числе подземные толчки ощущались на расстоянии 300 км от эпицентра природного катаклизма, в столице республики.

26 апреля министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум заявил, что в результате землетрясений в Стамбуле были повреждены 437 зданий. В тот же день недалеко от города зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 4,3. В результате 29 апреля власти сообщили, что число получивших урон зданий приблизилось к 3 тыс.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья российского города Северо-Курильска.

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