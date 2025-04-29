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В Турции заявили о росте числа поврежденных после землетрясения в Стамбуле зданий

Министр Курум: при землетрясении в Стамбуле повреждены почти 3 тысячи зданий
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Число зданий, которые были повреждены в результате землетрясения в Стамбуле, приблизилось к 3 тысячам. Об этом заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум в социальной сети X.

«Мы проверили 25 017 зданий, из которых 2 928 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», — написал глава ведомства.

Курум добавил, что в настоящее время продолжается оценка ущерба.

Землетрясения в Стамбуле произошли 23 апреля. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности.

26 апреля Курум сообщил, что по итогам проверки 8367 зданий были выявлены повреждения у 437 из них. В этот же день вблизи Стамбула произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине 7 км.

Ранее сейсмолог предупредил о масштабных последствиях ожидаемого землетрясения в Стамбуле.

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