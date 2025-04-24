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У берегов Северо-Курильска зафиксировали мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северо-Курильска
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у берегов Северо-Курильска. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-мониторинга сейсмоактивности eqalert.ru.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в районе Курильских островов 24 апреля в 22:57 по сахалинскому времени. По данным Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН, очаг сейсмического явления находился в 225 километрах юго-восточнее Северо-Курильска.

Сила подземных толчков составила около 5,0 по магнитудной шкале. Очаг залегал на глубине 34 километров. Координаты эпицентра — 48,9° северной широты и 157,7° восточной долготы.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре.

Экстренные службы перешли в режим повышенной готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный.

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