Садоводам рассказали, как спасти пострадавшие от заморозков растения

Кратковременные заморозки вряд ли способны повлиять на урожай, однако, если есть растения, поврежденные от минусовых температур, им следует грамотно оказать помощь. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» сообщил председатель правления союза садоводов республики Татарстан Илья Слесарский.

«Важно использовать холодную воду. Чем холоднее, тем лучше. И при обработке таких растений нельзя их поливать из шланга, нужно делать обработку распрыскиванием в виде пыли. Я имею в виду цветущие растения. Также многие садоводы рекомендуют стимулировать препаратами и комплексным составом. Это обработка с «Цирконом Плюс» янтарной кислотой, аминокислотами», — сказал эксперт.

Он добавил, что обработка препаратами подходит для ранних растений, цветов.

28 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о рекордных заморозках, отмеченных в подмосковных Можайске и Клину минувшей ночью.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о том, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода».