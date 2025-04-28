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Садоводам рассказали, как спасти пострадавшие от заморозков растения

Агроном Слесарский: пострадавшие от мороза растения нужно обработать препаратами
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MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Кратковременные заморозки вряд ли способны повлиять на урожай, однако, если есть растения, поврежденные от минусовых температур, им следует грамотно оказать помощь. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» сообщил председатель правления союза садоводов республики Татарстан Илья Слесарский.

«Важно использовать холодную воду. Чем холоднее, тем лучше. И при обработке таких растений нельзя их поливать из шланга, нужно делать обработку распрыскиванием в виде пыли. Я имею в виду цветущие растения. Также многие садоводы рекомендуют стимулировать препаратами и комплексным составом. Это обработка с «Цирконом Плюс» янтарной кислотой, аминокислотами», — сказал эксперт.

Он добавил, что обработка препаратами подходит для ранних растений, цветов.

28 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о рекордных заморозках, отмеченных в подмосковных Можайске и Клину минувшей ночью.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о том, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода».

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