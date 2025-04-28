Синоптик сообщил о рекордных заморозках в Подмосковье

Рекордные заморозки отмечены в подмосковных Можайске и Клину минувшей ночью. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила -4,2°С - это на 0,7°С ниже, чем бывший рекорд этого дня установленный в 1971 году», — написал он.

В свою очередь в Клину минимум прошедшей ночи составил -5,9°С. Это самый низкий показатель с начала XXI века.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сложной погоде в шести российских регионах. Так, в Иркутской области 28 апреля ветер усилится до 25 м/с и возможна пыльная буря. В прибрежной зоне Байкала и на нем самом порывы ветра будут достигать как минимум 30 м/с.

Накануне Вильфанд говорил о том, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России. На праздниках в начале следующего месяца погода в европейской части страны не будет теплой.

Ранее москвичам пообещали скорое возвращение погоды к климатической норме.