Синоптик предупредил о сложной погоде в шести регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС предупредил о сложной погоде в шести российских регионах.

По его словам, в Иркутской области 28 апреля ветер усилится до 25 м/с и возможна пыльная буря. В прибрежной зоне Байкала и на нем самом порывы ветра будут достигать как минимум 30 м/с. В Бурятии к порывам ветра в 25-30 м/с добавятся сильные осадки.

«В Бурятии сейчас четвертый класс пожароопасности, ветер будет способствовать развитию пожаров», — сказал синоптик.

Он добавил, что в Забайкалье прогнозируется сильный ветер, а в Свердловской области холодная погода будет сопровождаться мокрым снегом, гололедицей и дождем. В Челябинской области тоже ожидаются осадки и ветер с порывами в 23 м/с.

Накануне Вильфанд говорил о том, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России. На праздниках в начале следующего месяца погода в европейской части страны не будет теплой.

Ранее врач сообщил, что резкие погодные колебания ускоряют старение.