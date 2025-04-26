Синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода»

В Москве потеплеет после 1 мая, сообщил RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в ближайшие выходные по ночам в столице будут заморозки. В начале следующей недели столбик термометра не поднимется выше 6...8 °С, а до начала последнего месяца весны будет около 10...12°С.

«После 1 мая следует ожидать повышения температуры и возврата к нормальной майской погоде», — прогнозирует Шувалов.

Он добавил, что к 4 мая температура в Москве будет колебаться в диапазоне от 17°С до 19 °С. Кроме того, в конце праздников возможны небольшие осадки.

26 апреля на юге российской столицы выпал снег. Воздух в некоторых районах прогрелся всего до 3°C, а на кадрах, опубликованных Telegram-каналами, можно было увидеть мелкие хлопья. По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве воздух прогреется до 8... 10°С, в ночь на воскресенье может похолодать до -1°С. Будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 7 — 12 м/с.

Ранее был назван возраст, в котором приход весны особенно сложно воспринимается.