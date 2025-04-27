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Военкор рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Поддубный: самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Самая боеспособная часть украинской армии отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. Об этом сообщил РИА Новости военкор Евгений Поддубный.

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун, — это правда», — сказал он.

Военкор отметил, что противник сделал ставку на максимально долгое удержание своих войск на территории российского региона. Именно поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 76 тыс. военных в Курской области.

Недавно военкор из Бурятии Александр Гармаев опубликовал фотографию солдат Северной Кореи, участвовавших в освобождении Курской области.

В декабре военкоры сообщали, что силы специального назначения КНДР приняли участие в боях за село Плехово в Суджанском районе Курской области. За два часа северокорейские бойцы установили контроль над населенным пунктом, выбив украинские войска. В ходе сражения были уничтожены более 300 украинских солдат.

Ранее военкоры рассказали о наступлении российских войск в ДНР.

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