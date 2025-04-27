В Турции произошло новое землетрясение

В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его информации, эпицентр стихии находился в 44 км к юго-западу от провинции Элязыг, где живет 298 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

23 апреля несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Как заявил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан, землетрясение, произошедшее в Стамбуле 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7–7,2, которое, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами.

Ранее сообщалось, что российская прорывная модель оказалась способной предсказать землетрясение за 10 дней.