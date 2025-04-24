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Сейсмолог рассказал, о чем свидетельствует произошедшее в Турции землетрясение

Cейсмолог Эрджан: землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного
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Unal Cam/AP

Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан рассказал РИА Новости, что землетрясение, произошедшее в Турции 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7-7,2, которое, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами.

«Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза», — поделился ученый.

Он добавил, что проживающим в домах, построенных после 1999 года, стоит меньше переживать, так как в том году были приняты более жесткие регламенты строительства домов.

До этого координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар рассказал, что некоторые туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне произошедшего в городе землетрясения. Туроператоры надеются, что это временное явление.

Ранее Эрдоган заявил после землетрясения, что Турция остается в боевой готовности 24/7.

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