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Пожар в банном комплексе в Москве ликвидировали

МЧС: пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован
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Прокуратура Москвы

Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС России», — говорится в публикации.

Днем на востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» по адресу Яузская аллея, д. 8 вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, однако позднее распространился на 1,5 тыс. кв. м и семь построек. Из соседних зданий эвакуировали 25 человек. В борьбе с огнем участвуют 50 пожарных, 15 единиц техники, пожарный поезд и два вертолета Ка-32. По предварительной информации, возгорание началось из-за перегрева трубы.

Позднее сообщалось, что столичная прокуратура установит обстоятельства возгорания в банном комплексе в границах особо охраняемой природной территории «Лосиный остров» на востоке Москвы.

Ранее в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар.

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