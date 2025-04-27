Названа возможная причина пожара в банном комплексе в Москве

SHOT: причиной пожара в «Усадьбе Банной» в Москве стал перегрев трубы

Причиной пожара в «Усадьбе Банной» в Москве стал перегрев трубы. Такую версию приводит Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что перегрев вызвал возгорание в срубе. Сейчас к устранению пожара привлечены два спасательных вертолета Ка-32 и пожарный поезд. По имеющимся данным, при пожаре никто не пострадал.

Днем на востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности (обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники). Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м.

Позже стало известно, что площадь пожара в банном комплексе Москвы увеличилась до 1,5 тыс. «квадратов» — загорелись еще две бани, то есть общее число охваченных пожаром строений увеличилось до семи.

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