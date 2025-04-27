Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина пожара в банном комплексе в Москве

SHOT: причиной пожара в «Усадьбе Банной» в Москве стал перегрев трубы
close
МЧС России

Причиной пожара в «Усадьбе Банной» в Москве стал перегрев трубы. Такую версию приводит Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что перегрев вызвал возгорание в срубе. Сейчас к устранению пожара привлечены два спасательных вертолета Ка-32 и пожарный поезд. По имеющимся данным, при пожаре никто не пострадал.

Днем на востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности (обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники). Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м.

Позже стало известно, что площадь пожара в банном комплексе Москвы увеличилась до 1,5 тыс. «квадратов» — загорелись еще две бани, то есть общее число охваченных пожаром строений увеличилось до семи.

Ранее в Уругвае загорелось посольство России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами