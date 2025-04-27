Прокуратура пообещала выяснить обстоятельства пожара в банях на востоке Москвы

Столичная прокуратура установит обстоятельства возгорания в банном комплексе в границах особо охраняемой природной территории «Лосиный остров» на востоке Москвы. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры, борьба с огнем все еще продолжается. Информация о пострадавших не поступала. Ведомство также намерено оценить вред, который пожар нанес окружающей природе, и принять меры прокурорского реагирования.

Днем на востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» по адресу Яузская аллея, д. 8 вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности (обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники).

Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, однако позднее распространился на 1,5 тыс. кв. м и семь построек. Из соседних зданий эвакуировали 25 человек. В борьбе с огнем участвуют 50 пожарных, 15 единиц техники, пожарный поезд и два вертолета Ка-32. По предварительной информации, возгорание началось из-за перегрева трубы.

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