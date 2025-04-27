Количество горящих бань на востоке Москвы возросло до семи

Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Об этом заявило столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, к тушению огня в комплексе по адресу Яузская аллея, д. 8 привлекли 50 пожарных и 15 единиц техники. Из соседних зданий эвакуировали 25 человек. К месту пожара также направили два вертолета Ка-32.

Источник ТАСС в оперативных службах добавил, что количество горящих построек на территории комплекса увеличилось до семи. К месту тушения запрошен пожарный поезд.

Днем на востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности (обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники). Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м.

Ранее в Иркутской области два брата спалили баню, играя со спичками.