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На востоке Москвы вспыхнули сразу пять зданий банного комплекса

В Москве загорелся банный комплекс «Усадьба банная»

На востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» загорелись пять зданий. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, на Яузской аллее огнем охвачены сразу пять деревянных бань. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности (обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники), авиация МЧС приведена в готовность.

В ведомстве уточнили, что огонь распространился на площади в 1,2 тыс. кв. м. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб.

В конце января в столице загорелся один из старейших и знаменитых банных комплексов «Воронцовские бани». Из окон здания валил дым, а сотрудников и клиентов эвакуировали. На место происшествия прибыли медики и пожарные. На кадрах, снятых у входа в бани, было видно, как одного человека увозят из комплекса на носилках.

Ранее на Кубани во время празднования 8 Марта загорелась сауна с людьми внутри.

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