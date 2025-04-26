В Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар

В Куженерском районе республики детская шалость стала причиной ландшафтного пожара, огонь едва не перекинулся на поселок. Об этом сообщает районная администрация на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе родника «Хрустальная ель», группа несовершеннолетних нашла в траве зажигалку. Школьники стали поджигать сухую траву и не смогли потушить огонь, который быстро охватил почти 500 квадратных метров и распространялся в сторону населенного пункта.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Заларинском районе Иркутской области дети пытались пожарить на костре хлеб и устроили пожар в нежилом двухэтажном доме. Шестеро подростков пробрались в недостроенный дом и разожгли костер на втором этаже. Несовершеннолетние пытались пожарить хлеб, уголек от костра пролетел между полами и попал на опилки. Огонь сразу охватил помещение и быстро распространился на кровлю дома. Дети пытались самостоятельно потушить возгорание, но попытки оказались безуспешными. Очевидцы вызвали пожарных. С пожаром справились восемь сотрудников МЧС, пострадавших нет.

Ранее подросток хотел согреться и устроил степной пожар.