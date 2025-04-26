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Хинштейн: впереди огромная работа по восстановлению Курской области

Хинштейн: Курскую область ждет большая работа по разминированию и восстановлению
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о начале масштабных работ по разминированию, расчистке и восстановлению региона после завершения операции по его освобождению.

«Не передать словами, что это значит для каждого жителя: об этом молились, этого ждали, этим болели. Впереди сложнейшая работа, но мы справимся — прежде всего, во имя тех, кто отдал за это жизнь», — написал он.

Теперь, как отметил Хинштейн, предстоит очистить территории от взрывчатки и неразорвавшихся боеприпасов, убрать завалы, восстановить инфраструктуру, возвести жилье, социальные объекты и дороги.

Хинштейн подчеркнул, что власти уже приступили к координации усилий с федеральным центром и МЧС.

«Первые бригады саперов и строителей начнут работу в ближайшие дни», — добавил он.

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Горналь в Курской области. Глава Генштаба доложил главе государства, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. Путин высоко оценил действия подразделений Вооруженных Сил РФ, проявивших эффективность в ходе операций на территории Курской области.

Ранее Герасимов отметил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области.

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