Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Горналь в Курской области. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области — Горналь», — заявил Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Также Герасимов доложил главе государства, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов посетил группировку войск «Курск» и заслушал доклады командования о действиях по уничтожению ВСУ.

Агентство ТАСС ранее сообщало, что российским Вооруженным силам после освобождения населенного пункта Олешня осталось выбить военных ВСУ из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область.

Ранее Алаудинов назвал сложной ситуацию в Курской и Белгородской областях.