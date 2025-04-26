Путин выделил эффективность российских подразделений в Курской области

Путин выделил 76-ю ВДВ, морпехов и «Ахмат» при освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей беседы с главой Генштаба Валерием Герасимовым высоко оценил действия подразделений Вооруженных Сил РФ, проявивших эффективность в ходе операций на территории Курской области. Трансляция их видеоконференции велась на телеканале «Россия 24».

В числе отличившихся частей глава государства назвал 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк «Ахмат» и подразделения морской пехоты.

В субботу стало известно, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена.

По словам Путина, полный разгром ВСУ в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также «приближает разгром неонацистского режима».

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит дополнительные 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области.