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В Турции предупредили о неизбежности масштабного землетрясения в Стамбуле

Сейсмолог Эйидоган: Стамбул неизбежно настигнет масштабное землетрясение
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Стамбул неизбежно настигнет масштабное землетрясение. Об этом в беседе с РИА Новости , заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Он отметил, что регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям, что следует из архивов времен Византии. По мнению эксперта, заявления о том, что нынешнее землетрясение является предвестником более масштабного делаются исключительно для СМИ.

«Это в общем-то может сказать каждый, кто знает историю данного региона. Да, безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы как ученые об этом говорим уже давно», — заявил Эйидоган.

По его словам, не вполне корректно утверждать, что это произойдет через 40-50 лет. Ученый подчеркнул, что ученые могут только подсчитать вероятность такого события.

«Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок», — продолжил он.

Также он обратил внимание, что последнее разрушительное землетрясение с эпицентром в Мраморном море случилось в 1766 году.

24 апреля турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что землетрясение, произошедшее в Турции 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7–7,2, которое, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами.

23 апреля несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее Эрдоган заявил после землетрясения, что Турция остается в боевой готовности 24/7.

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