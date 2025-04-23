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Эрдоган: после землетрясения Турция остается в состоянии боевой готовности 24/7

Эрдоган сообщил, что проблемной ситуации после землетрясения в Стамбуле нет
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Michael Varaklas/AP

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X сообщил, что после землетрясения у берегов Стамбула граждане могут быть спокойны.

По его словам, власти получили последнюю информацию о ЧП и оценили предпринятые и предстоящие шаги по ликвидации последствий толчков.

«В результате поисково-спасательных работ, которые мы проводим с полудня, в городах, где ощущалось землетрясение, проблемной ситуации нет», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что при землетрясении никто не пострадал, но страна продолжит «оставаться в состоянии боевой готовности 24/7».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее россияне рассказали о шатающихся и вибрирующих домах в Стамбуле.

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