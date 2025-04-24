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Индия заблокировала течение Инда в сторону Пакистана

Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана

Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах. Об этом сообщает информационное агентство ANI News.

Данный инцидент является беспрецедентным с момента подписания в 1960 году Индо-пакистанского водного договора, который предусматривал разделение водных ресурсов независимо от политической напряженности между странами.

24 апреля Пакистан заявил, что воспримет как акт войны попытку Индии отвести поток воды реки Инд.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере страны произошел теракт. Вооруженные боевики открыли огонь по туристам, которые собирались подняться по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана.

Ранее Индия собралась отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном.

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