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Индия планирует отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном

News18: Индия может аннулировать соглашение о прекращении огня с Пакистаном
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Danish Ismail/Reuters

Индия после атаки террористов в Джамму и Кашмире может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.

»Нью-Дели серьезно рассматривает этот вопрос, поскольку Пакистан не смог выполнить свои обязательства по линии контроля и международной границе», — говорится в сообщении.

По информации источников, Индия может выбрать такую позицию из-за террористических группировок, таких как «Лашкар-и-Тайба» (запрещенная в России террористическая организация), «Джейш-э-Мохаммед» и «Фронт сопротивления», которые продолжают проникать в Джамму и Кашмир.

Телеканал подчеркнул, что последний теракт в Пахалгаме свидетельствует о неспособности Исламабада ликвидировать террористическую инфраструктуру на пакистанской территории.

Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном вступило в силу в ночь на 25 февраля 2021 года. Документа был подписан в интересах достижения «взаимовыгодного и устойчивого мира вдоль границ». Стороны договора заявили, что «существующие механизмы контактов по горячей линии и встречи на пограничных постах будут использованы для разрешения любой непредвиденной ситуации».

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, которые поднимались по тропе в долине Байсаран.

Как сообщили СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба». Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт Аттари между странами.

Ранее Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии.

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