Индия решила выслать всех граждан Пакистана

Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана после произошедшего в Кашмире теракта. Об этом пишет Times of India.

«Гражданам Пакистана не будет разрешено въезжать в Индию по схеме освобождения от виз СААРК. Все визы SPES, выданные ранее гражданам Пакистана, считаются аннулированными. Любой гражданин Пакистана, в настоящее время находящийся в Индии по визе SPES, имеет 48 часов, чтобы покинуть Индию», — говорится в сообщении.

Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в Верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть Индию.

Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами будет закрыт.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. При атаке не выжили по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.