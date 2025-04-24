Пакистан ответит на попытку Индии отвести поток воды реки Инд

Пакистан воспримет как акт войны попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Об этом сообщается в заявлении Комитета национальной безопасности страны, которое опубликовало издание Dawn.

«Любая попытка остановить или отвести поток воды, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны», — говорится в решении комитета.

Там также сообщили, что «торговля с Индией, в том числе в любую другую страну и из нее через Пакистан, приостанавливается», а воздушное пространство Пакистана закроют для всех авиакомпаний, которые принадлежат или эксплуатируются Индией.

Кроме того, Пакистан останавливает все визы в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Теперь визы, выданные гражданам Индии, считаются аннулированными.

До этого Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана после произошедшего в Кашмире теракта.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.