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Названа причина пожара со взрывами на территории «Москвы-Сити»

SHOT: пожар на территории «Москвы-Сити» начался из-за брошенного окурка
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Станислав Красильников/РИА Новости

Пожар, после которого последовали взрывы, произошел на территории «Москвы-Сити» из-за брошенного окурка. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, загорелись строительные материалы, а после из-за выросшего давления взорвались три баллона с горючим. Личность виновника происшествия, который бросил непотушенный окурок, устанавливается.

Пожар произошел на стройке на территории «Москвы-Сити» 23 апреля. После очевидцы сообщили о трех взрывах. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Из-за сильного возгорания с территории «Москвы-Сити» шел темный дым, однако люди не паниковали и снимали все на телефоны.

Около 17 часов мск пожар полностью потушили. Сведений о пострадавших не поступало. При этом сообщалось, что на месте происшествия кроме пожарных расчетов работает бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось о пожаре в бане элитного московского яхт-клуба.

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