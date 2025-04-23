Очевидец снял на видео падение сбитого над Татарстаном беспилотника

Очевидец записал на видео момент падения сбитого над Татарстаном беспилотника. Роликом поделился Telegram-канал «Типичная Елабуга».

На кадрах видно, как на фоне чистого неба падает охваченный огнем объект.

23 апреля жители Елабуги в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких дронов над городом. По данным Telegram-канала SHOT, средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Из-за угрозы атаки дронов в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. В 10:00 мск они были сняты, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ. В Минобороны рассказали, что три беспилотника были сбиты над Тульской областью, по два БПЛА — над Белгородской и Курской областями. Еще по одному дрону российские военные уничтожили над Брянской, Калужской, Орловской областями и над Крымом.

Ранее украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона.