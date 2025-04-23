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Очевидец снял на видео падение сбитого над Татарстаном беспилотника

На видео попал момент падения сбитого над Татарстаном беспилотника

Очевидец записал на видео момент падения сбитого над Татарстаном беспилотника. Роликом поделился Telegram-канал «Типичная Елабуга».

На кадрах видно, как на фоне чистого неба падает охваченный огнем объект.

23 апреля жители Елабуги в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких дронов над городом. По данным Telegram-канала SHOT, средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Из-за угрозы атаки дронов в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. В 10:00 мск они были сняты, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ. В Минобороны рассказали, что три беспилотника были сбиты над Тульской областью, по два БПЛА — над Белгородской и Курской областями. Еще по одному дрону российские военные уничтожили над Брянской, Калужской, Орловской областями и над Крымом.

Ранее украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона.

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