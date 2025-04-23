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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников

МО РФ: за ночь российские силы ПВО сбили 11 БПЛА над регионами России
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Efrem Lukatsky/AP

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что три беспилотника были сбиты над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской областями. Еще по одному дрону уничтожили над Брянской, Калужской, Орловской областями и над Крымом.

Новость дополняется.

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