Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона

РИА: украинский пленный сбил дрон ВСУ, направленный на российских бойцов
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинский военнопленный спас российского бойца, обезвредив FPV-дрон (ударный беспилотник) ВСУ с помощью противодронового ружья. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Юг» с позывным «Повар».

Во время операции штурмовая группа заблокировала блиндаж, где находились двое украинских военных. Один из них, позывной «Добрый», сдался в плен и передал российской стороне противодроновое ружье. Позже выяснилось, что ВСУ попытались ликвидировать пленного, отправив дрон-камикадзе по координатам эвакуации (в трех километрах от позиций). Военнопленный, ставший вторым номером расчета, использовал ружье, чтобы «посадить» беспилотник.

«Они выкатывали дрон на квадроцикле. «Добрый» был первым номером, пленный — вторым. Вместе они обезвредили FPV, который летел прямо на них», — пояснил «Повар».

2 апреля сообщалось, что пенсионерка из пригорода Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) спасала российских бойцов втайне от военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что США могут привлечь к расследованию преступлений ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами