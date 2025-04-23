Украинский военнопленный спас российского бойца, обезвредив FPV-дрон (ударный беспилотник) ВСУ с помощью противодронового ружья. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Юг» с позывным «Повар».

Во время операции штурмовая группа заблокировала блиндаж, где находились двое украинских военных. Один из них, позывной «Добрый», сдался в плен и передал российской стороне противодроновое ружье. Позже выяснилось, что ВСУ попытались ликвидировать пленного, отправив дрон-камикадзе по координатам эвакуации (в трех километрах от позиций). Военнопленный, ставший вторым номером расчета, использовал ружье, чтобы «посадить» беспилотник.

«Они выкатывали дрон на квадроцикле. «Добрый» был первым номером, пленный — вторым. Вместе они обезвредили FPV, который летел прямо на них», — пояснил «Повар».

2 апреля сообщалось, что пенсионерка из пригорода Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) спасала российских бойцов втайне от военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что США могут привлечь к расследованию преступлений ВСУ.