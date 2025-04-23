В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Казань в 10:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — сказано в сообщении представителя Росавиации.

По его словам, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Также Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения сняли в аэропорту Ульяновска. Утром 23 апреля сообщалось о введении ограничений в аэропорту Ульяновска и Казани.

17 апреля ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.