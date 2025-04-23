Жители города в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотников

SHOT: очевидцы сообщили о беспилотниках, сбитых в Елабуге в Татарстане

Жители города Елабуга в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом. По информации SHOT, могло быть сбито четыре украинских дрона самолетного типа.

«По информации SHOT, атаку вели при помощи БПЛА UJ-22 Airbone», — говорится в публикации.

Данных о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

В данный момент временно закрыт аэропорт Нижнекамска, там ввели план «Ковёр».

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов. По его словам, временные ограничения ввели с 12:10 (мск).

До этого Кореняко сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты.

По его словам, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Также Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

Также сняли ограничения в аэропорту Ульяновска. Утром 23 апреля сообщалось о введении ограничений в аэропорту Ульяновска и Казани.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.