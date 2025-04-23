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Немецкая антифашистка Килинч получила гражданство России

Путин дал гражданство России помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Килинч
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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин дал гражданство Российской Федерации помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Лиане Килинч. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Килинч Лиане, родившаяся 2 августа 1972 года в Германии», — отмечается в документе.

Председатель Фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиана Килинч с 2015 года помогает Донбассу, за это против нее в Германии заводят уголовные дела.

В апреле Путин дал гражданство Российской Федерации известному немецкому архитектору и светодизайнеру Карстену Винкельсу. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В феврале другой гражданин Германии Лев Зейбель, который обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, получил паспорт Российской Федерации.

До этого гражданин Германии Эрих Биттерманн, участвующий в боевых действиях на стороне России в ЛНР и ДНР с 2014 года, получил гражданство Российской Федерации. Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по ДНР вручили Биттерманну российский паспорт.

Ранее Путин дал российское гражданство оперному режиссеру из Италии.

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