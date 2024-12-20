Путин дал российское гражданство оперному режиссеру из Италии

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовой информации.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии», — говорится в документе.

Помимо дель Монако, он предоставил гражданство еще 22 лицам, из стран Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

До этого губернатор Владислав Шапша заявил, что гражданин Германии, который проживает в Тарусе Калужской области, получит российское гражданство.

Он опубликовал пост в своем Telegram-канале в связи с обращением по этой теме, поступившим на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Гражданин ФРГ Лев Дейбель имеет вид на жительство в России с 2020 года.

Ранее Путина попросили выдать Кустурице гражданство РФ.