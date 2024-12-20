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Путин дал российское гражданство оперному режиссеру из Италии

Путин дал российское гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако
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Opera Națională București/YouTube

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовой информации.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии», — говорится в документе.

Помимо дель Монако, он предоставил гражданство еще 22 лицам, из стран Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

До этого губернатор Владислав Шапша заявил, что гражданин Германии, который проживает в Тарусе Калужской области, получит российское гражданство.

Он опубликовал пост в своем Telegram-канале в связи с обращением по этой теме, поступившим на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Гражданин ФРГ Лев Дейбель имеет вид на жительство в России с 2020 года.

Ранее Путина попросили выдать Кустурице гражданство РФ.

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