Обратившийся к Путину житель Германии получил российское гражданство

Гражданин Германии Лев Зейбель, который обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, получил паспорт Российской Федерации. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Сегодня в Калужской области мои коллеги приняли участие в торжественной церемонии вручения паспорта гражданина РФ Льву Зейбелю. Лев Иванович принес присягу гражданина, после чего глава региона Владислав Шапша вручил ему российский паспорт», — сказала она.

Зейбель родился в Челябинской области, но позднее эмигрировал в Германию. В 2018 году на территории РФ у него родился сын, из-за этого в 2020 году он получил вид на жительство, с этого же года Зейбель и его семья проживают в России.

В декабре 2024 года Зейбель в ходе прямой линии с Путиным сообщил о своем желании получить российское гражданство. Затем мужчина обратился в миграционное подразделение органов внутренних дел.

«Полицейские рассмотрели заявление и приняли положительное решение», — резюмировала Волк.

До этого гражданин Германии Эрих Биттерманн, участвующий в боевых действиях на стороне России в ЛНР и ДНР с 2014 года, получил гражданство Российской Федерации.

Ранее губернатор Калужской области пообещал гражданство немцу после вопроса Путину.