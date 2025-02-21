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Путин предоставил гражданство немецкому архитектору Винкельсу

Путин дал гражданство немецкому архитектору и светодизайнеру Карстену Винкельсу
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Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ известному немецкому архитектору и светодизайнеру Карстену Винкельсу. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Винкельс Карстен, родившийся 14 августа 1959 года в Германии», — говорится в документе.

В феврале другой гражданин Германии Лев Зейбель, который обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, получил паспорт Российской Федерации.

До этого гражданин Германии Эрих Биттерманн, участвующий в боевых действиях на стороне России в ЛНР и ДНР с 2014 года, получил гражданство Российской Федерации. Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по ДНР вручили Биттерманну российский паспорт

Ранее Путин дал российское гражданство оперному режиссеру из Италии.

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