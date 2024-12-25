Гражданин Германии получил российский паспорт за участие в СВО на стороне РФ

Гражданин Германии Эрих Биттерманн, участвующий в боевых действиях на стороне России в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) с 2014 года, получил гражданство РФ. Об этом в разговоре с агентством ТАСС заявила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники управления по вопросам миграции МВД по ДНР вручили Биттерманну российский паспорт. Волк уточнила, что после вхождения ДНР в состав России немец решил подписать контракт с Минобороны РФ, что позволило подать документы для приобретения российского гражданства в упрощенном порядке. Представитель МВД отметила, что в составе подразделения оборонного ведомства Биттерманн участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и сейчас является командиром расчета.

«Свое желание стать гражданином нашей страны Эрих объясняет тем, что идентифицирует себя как русского. В его планах после завершения СВО помогать восстанавливать мирную жизнь на Донбассе», — добавила Волк.

20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 23 иностранцев, в том числе уроженцев недружественных стран — США, Франции, Германии и Швейцарии.

До этого первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев призвал дать российское гражданство бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду. Депутат отметил, что около 700 тысяч человек в год получают российские паспорта, и абсолютное большинство из них являются совершенно не выдающимися людьми.

Ранее губернатор Калужской области пообещал гражданство немцу после вопроса Путину.