Землетрясение в Мраморном море ощущалось в нескольких провинциях Турции

AFAD: землетрясение в Турции ощущалось в Стамбуле и еще четырех провинциях

Подземные толчки в Мраморном море интенсивно ощущались не только в Стамбуле, но и в еще четырех провинциях Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля в 12:49 мск. Как передает AFAD, толчки ощущались в провинциях Стамбул, Текирдаг, Ялова, Бурса и Балыкесир.

Позднее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан подготовиться к еще одному землетрясению, которое «‎уже на пороге».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что жители Стамбула боятся возвращаться в свои дома. По информации агентства, примерно через час после случившегося многие горожане остаются на улицах: кто-то звонит своим близким, другие сидят на лавочках или клумбах с цветами.

Незадолго до этого турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Оно ощущалось в течение примерно десяти секунд и вызвало большую панику у населения.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.