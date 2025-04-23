Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение в Мраморном море ощущалось в нескольких провинциях Турции

AFAD: землетрясение в Турции ощущалось в Стамбуле и еще четырех провинциях
close
Depositphotos

Подземные толчки в Мраморном море интенсивно ощущались не только в Стамбуле, но и в еще четырех провинциях Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля в 12:49 мск. Как передает AFAD, толчки ощущались в провинциях Стамбул, Текирдаг, Ялова, Бурса и Балыкесир.

Позднее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан подготовиться к еще одному землетрясению, которое «‎уже на пороге».

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что жители Стамбула боятся возвращаться в свои дома. По информации агентства, примерно через час после случившегося многие горожане остаются на улицах: кто-то звонит своим близким, другие сидят на лавочках или клумбах с цветами.

Незадолго до этого турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Оно ощущалось в течение примерно десяти секунд и вызвало большую панику у населения.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами