Жителей Турции предупредили об опасности нового землетрясения

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан подготовиться к еще одному землетрясению, которое «‎Уже на пороге». Об этом пишет государственное агентство Anadolu.

«‎Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями»‎, — сказал Куртулмуш.

До этого сообщалось, что жители Стамбула боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, поэтому остаются на улице. Как писало РИА Новости, примерно через час после случившегося многие горожане остаются на улицах: кто-то звонит своим близким, другие сидят на лавочках или клумбах с цветами.

Управление по чрезвычайным ситуациям отчиталось, что после после первого землетрясения в Стамбуле магнитудой 6,2 произошли 10 афтершоков.

Также стало известно, что власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле. 23 апреля турецкая газета Yeni Şafak сообщила о ЧП. В публикации говорится, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Оно ощущалось в течение примерно десяти секунд и вызвало большую панику у населения.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.