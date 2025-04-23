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Жители Стамбула боятся возвращаться в дома после землетрясения

Жители Стамбула остаются на улицах после землетрясения, боясь возвращаться домой
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Жители Стамбула опасаются возвращаться в свои дома после землетрясения, поэтому остаются на улице. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

По данным агентства, спустя час после землетрясения многие жители Стамбула остаются на улицах: кто-то звонит своим близким, другие сидят на лавочках или клумбах с цветами.

Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что после после первого землетрясения в Стамбуле магнитудой 6,2 произошли 10 афтершоков.

До этого сообщалось, что власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле. 23 апреля турецкая газета Yeni Şafak сообщила о ЧП. В публикации говорится, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, которое ощущалось в течение 10 секунд, вызвало большую панику.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.

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