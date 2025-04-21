Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

В Шекинском районе Азербайджана, в 370 километрах от Баку, произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук страны.

По данным центра, очаг землетрясения располагался на глубине 17 километров. В эпицентре сила подземных толчков составила до 4 баллов.

Землетрясения в Азербайджане фиксируются регулярно. Самое сильное за последнее время землетрясение магнитудой 4,5 произошло 5 сентября в Билясуварском районе на юго-западе республики.

13 апреля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, к юго-востоку от города Худжанд, где проживает около 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

В результате этого землетрясения в стране оказались разрушены 94 дома. Толчки были такой силы, что они даже ощущались в Узбекистане.

Ранее китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии.