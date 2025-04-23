В Стамбуле произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

«После землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, которое ощущалось в течение 10 секунд, вызвало большую панику», — говорится в публикации.

По данным издания, факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD). О пострадавших, как и о разрушениях, не сообщалось.

В свою очередь корреспондент РИА Новости сообщил, что в результате мощного землетрясения в Стамбуле наблюдаются проблемы с интернетом.

13 апреля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, к юго-востоку от города Худжанд, где проживает около 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

В результате этого землетрясения в стране оказались разрушены 94 дома. Толчки были такой силы, что они даже ощущались в Узбекистане.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.