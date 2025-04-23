В Стамбуле произошли 10 афтершоков после первого землетрясения

В Стамбуле после первого землетрясения магнитудой 6,2 произошли 10 афтершоков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Отмечается, что афтершоки имели магнитуду от 3,1 до 4,9.

По его данным, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 12:49 (совпадает с московским времени). В 12:51 зарегистрирован повторный толчок магнитудой 5,9. За ним последовали толчки магнитудой 4,4, 4,8, 4,5 и 4,9. Позднее их мощность начала падать до 3,4 — 3,1. Афтершоки в настоящее время продолжаются.

До этого сообщалось, что власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле. 23 апреля турецкая газета Yeni Şafak сообщила о ЧП. В публикации говорится, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, которое ощущалось в течение 10 секунд, вызвало большую панику.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.