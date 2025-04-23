Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Стамбуле произошли повторные подземные толчки

Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, люди выбежали на улицу
close
Shchipkova Elena/Shutterstock/FOTODOM

Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, люди выбежали на улицу. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, происходили перебои с электричеством.

23 апреля сообщалось о землетрясении в Стамбуле магнитудой 6,2. По информации газеты Yeni Şafak, факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD). О пострадавших, как и о разрушениях, не сообщалось.

Корреспондент РИА Новости сообщал также, что в результате мощного землетрясения в Стамбуле наблюдаются проблемы с интернетом.

13 апреля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, к юго-востоку от города Худжанд, где проживает около 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

В результате этого землетрясения в стране оказались разрушены 94 дома. Толчки были такой силы, что они даже ощущались в Узбекистане.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами