В Стамбуле произошли повторные подземные толчки

Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, люди выбежали на улицу

Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, люди выбежали на улицу. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, происходили перебои с электричеством.

23 апреля сообщалось о землетрясении в Стамбуле магнитудой 6,2. По информации газеты Yeni Şafak, факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD). О пострадавших, как и о разрушениях, не сообщалось.

Корреспондент РИА Новости сообщал также, что в результате мощного землетрясения в Стамбуле наблюдаются проблемы с интернетом.

13 апреля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, к юго-востоку от города Худжанд, где проживает около 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

В результате этого землетрясения в стране оказались разрушены 94 дома. Толчки были такой силы, что они даже ощущались в Узбекистане.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.