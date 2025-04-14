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В Таджикистане назвали количество разрушенных домов в результате землетрясения

КЧС: в результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома
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Uwe Anspach/Global Look Press

В результате землетрясения в Таджикистане полностью разрушены 94 дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

Отмечается, что серия землетрясений произошла на востоке Таджикистана в воскресенье.

«На востоке Таджикистана 94 дома разрушены», — поделился собеседник агентства из КЧС.

Сильное землетрясение произошло в Таджикистане утром 13 апреля. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 04:24 по времени UTC (07:24 мск). Очаг залегал на глубине 16 км.

Утром 13 апреля также было зафиксировано очередное землетрясение в Мьянме. Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 84 км к югу от города Мандалай с населением более 1,2 млн.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.

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