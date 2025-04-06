Названы регионы России с угрозой землетрясений

Сейсмолог Завьялов: землетрясения возможны в Калининграде, Крыму и на Кавказе

Землетрясения возможны в Калининградской области, Крыму , на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

Он подчеркнул, что в Калининградской области землетрясение произошло относительно недавно, в первой половине 2000-х годов. Тогда были разрушены мосты и железнодорожное полотно.

Завьялов добавил, что земная кора, на которой расположена Москва, не продуцирует землетрясения.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

Ранее лидер Мьянмы посетил полевой лагерь МЧС России,