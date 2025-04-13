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В Таджикистане произошло мощное землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации специалистов, землетрясение произошло в воскресенье, 13 апреля, в 04:24 по времени UTC (07:24 мск) на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд, где проживает более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Утром 13 апреля также было зафиксировано очередное землетрясение в Мьянме. Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 84 км к югу от города Мандалай с населением более 1,2 млн.

28 марта в Мьянме произошло сразу несколько мощных землетрясений магнитудой 7,7. В результате в стране оказались повреждены здания, пострадали 8,2 тыс. человек. Также есть жертвы.

Из-за сильных толчков обрушился мост через реку Иравади, частично разрушен исторический дворец Мандалай. Местные власти объявили режим ЧС и призвали людей не возвращаться в дома из-за угрозы афтершоков. Подробнее о землетрясении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии.

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