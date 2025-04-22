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Политолог назвал главное отличие похорон папы Франциска от его предшественников

Политолог Лункин: похороны Франциска будут скромнее, чем у предыдущих понтификов
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Alessandro Bianchi/Reuters

Похороны папы Римского Франциска будут скромнее, чем у его предшественников. Об этом в интервью Life рассказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Он напомнил, что понтифик сам упростил церемонию погребения.

«Поэтому он в дубовом гробу, а не на специальном пьедестале, на который укладывали тела пап в предыдущие церемонии похорон. Кроме того, новшество в том, что погребение будет происходить не в обычной крипте, где хоронят пап в Ватикане, а за пределами Ватикана. Церковь в Риме около вокзала находится», — отметил эксперт.

По его мнению, упрощенная церемония похорон соответствует образу папы Франциска, который старался быть ближе к народу.

Понтифик скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время папа испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

Похоронный обряд традиционно будет включать бдение (одно вместо двух), отпевание и погребение, но тело понтифика не будут выставлять на катафалке для почитания. Кроме того, отменяется церемония закрытия гроба.

Франциска похоронят 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана, при этом большинство пап хоронили в Ватиканских гротах под собором Святого Петра.

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