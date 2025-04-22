Никас Сафронов вспомнил, как довел до слез папу Римского

Художник Никас Сафронов рассказал, что его работа довела до слез папу Римского

Художник Никас Сафронов вспомнил в беседе с mk.ru, что папа Франциск провел ему личную аудиенцию два месяца назад.

Понтифик, рассказал Сафронов, «тепло» его принял. Они проговорили больше 40 минут вместо запланированных 20 и беседовали о русской культуре.

Художник подарил папе Римскому две свои работы: портрет понтифика и изображение базилики, первого храма служения папы Римского. По словам Сафронова, вторая работа на протяжении шести месяцев была на МКС – ее взял в качестве напоминания о Земле космонавт Олег Артемьев.

«Во время нашей встречи понтифик прослезился. Для него было очень трогательным, что та «базилика», в которой он начинал служить в Буэнос-Айресе, облетела землю и провела свое внеземное путешествие», — заявил Сафронов.

По словам художника, папа Франциск верил, что люди должны объединиться через культуру и искусство. Он назвал кончину понтифика большой потерей для мира.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. 14 февраля Франциска экстренно госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Дважды его состояние ухудшалось до критического, но врачам удавалось его стабилизировать.

За день до своей кончины, 20 апреля, Франциск провел личную встречу с вице-президентом США, а также записал традиционное пасхальное послание для верующих.

Франциск был избран папой Римским 13 марта 2013 года. Он стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов. Франциск сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что Айза готовится к концу света из-за кончины папы Римского.