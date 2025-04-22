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Стала известна дата похорон папы Франциска

Папу Римского Франциска похоронят 26 апреля
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Depositphotos

Папу Римского Франциска похоронят в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«В субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 утра перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по Франциску, как это предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis», — сообщил в пресс-релизе глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли.

Под латинским названием скрывается «Порядок похорон римского понтифика» — специальный документ, который подробно описывает процесс похорон папы римского.

Руководить похоронами будет камерленго Римско-Католической церкви — кардинал, который ведет дела Ватикана до выборов нового папы. В данный момент эту должность занимает ирландско-американский кардинал Кевин Фаррелл.

Папа Римский Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Согласно опубликованному завещанию, могила должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»).

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни папы Римского.

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